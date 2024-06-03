Состоялось четвертое заседание Оргкомитета в связи с COP29 (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 3 июня состоялось четвертое заседание Организационного комитета в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Как сообщает Trend, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета Самир Нуриев рассказал о работе, проделанной в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в области исполнения Плана мероприятий по СОР29 в период после последнего заседания.

Председатель Организационного комитета отметил, что в настоящее время наша страна под руководством Президента Ильхама Алиева демонстрирует образцовое лидерство в глобальной борьбе с климатическими изменениями. Самир Нуриев подчеркнул, что важные направления, заявленные в различных выступлениях и интервью Президента Ильхама Алиева, озвученные им тезисы составляют основу деятельности Азербайджана по СОР29, а объявление главой государства решения проблем, с которыми малые островные развивающиеся государства сталкиваются в контексте изменения климата, одним из приоритетов нашей страны воспринято международной общественностью с большим одобрением.

Самир Нуриев сообщил, что в целях обеспечения прозрачности и инклюзивности команда СОР29 провела за минувшие месяцы многочисленные продуктивные встречи и консультации с различными переговорными группами, были изучены их позиция и ожидания от СОР29. Он сказал, что Азербайджан стремится к формированию глобальной солидарности и консенсуса по обсуждаемым темам.

Коснувшись начавшей сегодня работу Боннской конференции по изменению климата, председатель Организационного комитета подчеркнул, что наша страна уже вступает в активную фазу председательства СОР29, и государственным структурам необходимо прилагать больше усилий для успешного проведения СОР29.

Отметив, что гражданское общество также вносит вклад в процессы, Самир Нуриев особо подчеркнул, что около 130 НПО Африки и ряд НПО, участвующих в Саммите гражданского общества G7 в Италии, выступили с заявлениями, поддерживающими Азербайджан как страну, принимающую СОР29.

Министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент СОР29 Мухтар Бабаев проинформировал об общем ходе подготовки к СОР29 и Боннской конференции по изменению климата. Он довел до внимания, что в рамках конференции азербайджанской стороной планируется проведение ряда мероприятий, связанных с видением и инициативами председательства СОР29.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов рассказал о встречах и консультациях, проведенных с различными странами и переговорными группами, Повестке дня деятельности председательства СОР29 и текущем положении, связанном с документами, которые планируется принять на СОР29.

Президент Государственной нефтяной компании Ровшан Наджаф выступил по вопросу зеленой повестки дня SOCAR и сокращения эмиссий по направлениям деятельности.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова коснулась роли женщин в климатической деятельности.

Председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров выступил с сообщением о регулировании таможенных вопросов во время СОР29, применении ускоренных процедур таможенного оформления в отношении делегаций и принадлежащих им грузов.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев рассказал о гостиницах и других местах размещения, введенной недавно единой платформе онлайн-резервации.

Депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева проинформировала о работе, проводимой в связи с СОР29 в парламентской сфере, в частности парламентской конференции, которая будет проведена в рамках сотрудничества с Межпарламентским союзом.

Выступление председателя Общественного объединения «Женщина, Развитие, Будущее» Гюльшан Ахундовой было посвящено вкладу неправительственных организаций в СОР29.

В заключение были даны поручения по продолжению работы в области исполнения Плана мероприятий СОР29 и другим соответствующим вопросам.

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