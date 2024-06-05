Словения готова поддержать Азербайджан в реализации амбициозных целей COP29 – госсекретарь (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Словения готова поддержать Азербайджан в реализации амбициозных целей COP29.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend госсекретарь по энергетике в министерстве окружающей среды, климата и энергетики Словении Тина Сершен.

«COP29 является важной вехой в наших коллективных усилиях по реализации Парижского соглашения. По мере того, как последствия изменения климата усиливаются, становится все более необходимым для стран объединиться для решения этой глобальной проблемы.

Словения и Азербайджан обладают уникальными возможностями и привержены борьбе с изменением климата, что позволяет нам наладить значимое партнерство на COP29. В переговорах по климату финансирование перехода к нулевым выбросам и устойчивому к изменению климата развитию, несомненно, будет иметь первостепенное значение. Словения продемонстрировала свою приверженность климатическому финансированию, примером чего является обещание выделить 1,5 миллиона евро в Фонд потерь и ущерба, нацеленный на оказание помощи наиболее уязвимым странам и сообществам. Это обязательство служит важным сигналом в сложной многосторонней ситуации», — сказала она.

Сершен отметила, что недавний глобальный анализ подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер в соответствии с целями Парижского соглашения.

«Он подчеркнул необходимость перехода от ископаемого топлива, миссию, которую Словения полностью поддерживает. Имея твердые обязательства по достижению климатических целей к 2030 году и климатической нейтральности к 2050 году, Словения признает возобновляемые источники энергии краеугольным камнем перехода к «зеленой» экономике. Совместные инициативы в области возобновляемых источников энергии и мер по повышению энергоэффективности не только приносят пользу нашим странам, но и вносят позитивный вклад в более широкое международное сообщество», - отметила госсекретарь.

Тина Сершен отметила, что, кроме того, такие сектора, как водное хозяйство и сельское хозяйство, имеют первостепенное значение как для Словении, так и для Азербайджана.

«Мы стремимся продвигать программы в этих областях, понимая, что отраслевые подходы играют все более важную роль в борьбе с изменением климата. Поскольку мы готовы поддержать Азербайджан в реализации амбициозных целей COP29, мы признаем, что наше сотрудничество выходит за рамки простой солидарности. Это свидетельство настоятельной необходимости коллективных действий по устранению экзистенциальной угрозы изменения климата. Лидерство, продемонстрированное Азербайджаном в этот критический момент, может стать катализатором существенного прогресса на пути к устойчивому будущему для всех», - добавила она.

Как сказала Тершен, Словения приветствует все инициативы Азербайджана по будущему сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии.

Она отметила, что Словения является крупнейшим в Европе производителем солнечных панелей и одним из крупнейших поставщиков водяных турбин на континенте.

«Оба словенских поставщика вместе со многими другими, более мелкими поставщиками различных услуг и товаров из области возобновляемых источников энергии предлагают свои ноу-хау, услуги и поддержку во внедрении возобновляемых источников энергии экологически безопасным способом. Словения была бы признательна, если бы Азербайджан довел до сведения информацию о своих запланированных проектах по возобновляемым источникам энергии, а также поставщиках услуг и товаров. Мы приветствуем каждую инициативу Азербайджана по будущему сотрудничеству в секторе возобновляемых источников энергии», - добавила Тина Сершен.

Перспективы поставок газа

«Обеспечение безопасности поставок газа в Словению требует доступа к многочисленным источникам. В последние годы мы приложили усилия по снижению зависимости от российского газа, и должны продолжить диверсификацию источников, маршрутов поставок и партнеров по поставкам. В этом отношении Азербайджан, очевидно, представляет собой многообещающего партнера, и я считаю, что страна может предложить нам возможность стабильных и долгосрочных поставок газа. Учитывая, что имеются дружественные исторические связи между двумя странами, нам также, возможно, легче использовать бизнес-возможности в сфере энергетики», — сказала она.

Тина Сершен сообщила, что, по оценкам Словении, ожидаемый объем газа из Азербайджана составит около 0,3 миллиарда кубометров в год.

«Поскольку маршрут поставок будет проходить через Италию, в настоящее время мы работаем над увеличением мощности трансграничного трубопровода. Работы завершатся к 2025 году», — добавила она.

X: @Lyaman_Zeyn