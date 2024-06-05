На COP29 в Баку будут объявлены результаты тендера на строительство солнечной электростанции в Гобустане - Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - В ходе COP29 в Баку станут изветстны результаты объявленного в апреле первого открытого международного тендера на строительство в Гобустане солнечной электростанции на 100 МВт.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем выступлении на Бакинском энергетическом форуме заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он напомнил, что 4 июня в Баку был дан старт проектам Masdar и SOCAR суммарной мощностью 1ГВт на один миллиард долларов США, и к 2027 году мощность "зеленой" энергетики в общем энергобалансе Азербайджана составит 33 процента.

"Мы также обсуждаем с Acwa Power создание систем хранения энергии. Кроме этого, мы взяли на себя международные обязательства по экспорту "зеленого" водорода", - подчеркнул министр.

Он упомянул, что до конца 2024 года будет готово ТЭО по коридору доставки "зеленой" энергии в Европу из Азербайджана (ветростанции на Каспии), и офис соответствующего СП будет действовать в Бухаресте.

"Также мы рассматриваем возможность поставки "зеленой" энергии через НАР в Турцию в ЕС. Кроме того, может быть коридор "зеленой" энергии из стран Центральной Азии", - сказал Шахбазов.

По его словам, важна реализация проектов "зеленой" энергии на освобожденных от оккупации территориях.

"В этих регионах вообще не будет использоваться ископаемое топливо. А энергия с ВИЭ на освобожденных территориях будет не только на 100 процентов покрывать потребности этих земель, но может передаваться и в соседние районы Азербайджана", - добавил он.

По его мнению, эти проекты по ВИЭ на освобожденных от оккупации территориях помогут разработать правила работы ВИЭ по всему Азербайджану.

Министр выразил уверенность в успешном проведении COP29 и глубоком взаимодействии со всеми странами ООН по зеленой повестке.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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