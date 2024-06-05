Азербайджан успешно осуществляет синергию между ископаемым и "зеленым" топливом - Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан успешно осуществляет синергию между ископаемым и "зеленым" топливом.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем выступлении на Бакинском энергетическом форуме заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он упомянул, что уже с 2026 года поставка газа в ЕС вырастет на 1,2 миллиарда кубометров в год и дальше также может быть рост.

"Подписанные соглашения о транзите газа через Турцию будут содействовать росту поставок азербайджанского газа в ЕС", - подчеркнул министр.

По его словам, в 2024 году общий экспорт азербайджанского газа составит 24,3 миллиарда кубометров, из них больше половины - в ЕС (в 2023 году объем для ЕС был 11,8 миллиарда кубометров).

Отметим, что в Бакинском энергетическом форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума будут внесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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