Создается СП по "зеленому" коридору "Каспий-Черное море-Европа" со штаб-квартирой в Бухаресте - Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - В настоящее время ведутся важные разработки по созданию коридора "зеленой" энергии "Каспий-Черное море-Европа" с использованием 157 ГВт прибрежного ветрового потенциала Каспийского моря.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем выступлении на Бакинском энергетическом форуме заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он отметил, что это позволит наладить экспорт 4 ГВт "зеленой" электроэнергии и "зеленых" газов (водород, аммиак) на начальном этапе в ЕС.

"В рамках этого проекта мы провели семь министерских встреч со странами-партнерами – Грузией, Румынией и Венгрией. Болгария также проявляет интерес к этому проекту. Первые результаты ТЭО проекта ожидаются к концу 2024 года. Мы создаем совместное предприятие со штаб-квартирой в Бухаресте", - подчеркнул министр.

Отметим, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу.

В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

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