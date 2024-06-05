Азербайджан имеет прекрасную возможность стать ключевым поставщиком "зеленой" энергии в Европу - Wood (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет прекрасную возможность стать ключевым поставщиком "зеленой" энергии в Европу.

Об этом в среду Trend сказал директор по декарбонизации компании Wood Стюарт Турл в кулуарах 29-го Бакинского энергетического форума.

"Азербайджан имеет уникальную возможность стать ключевым поставщиком "зеленой" энергии в Европу. Потенциал для производства возобновляемой энергии здесь очевиден. Вчера мы стали свидетелями закладки фундамента электростанций мощностью один гигаватт, возводимых в сотрудничестве с компанией Masdar (ОАЭ). Сочетание возобновляемой и традиционной энергетики, включая добычу нефти и газа, обезуглероженной и доставляемой с минимальными углеродными выбросами, создает более устойчивую энергетическую структуру", - подчеркнул он.

Турл упомянул, что компания Wood, обладая богатым опытом работы в Азербайджане с основными клиентами и разработчиками, успешно осваивает добычу нефти и газа, как на суше, так и на море.

"Мы надеемся на продолжение этого сотрудничества, а также на развитие декарбонизации и укрепление устойчивой энергетической системы", - добавил он.

Отметим, что в настоящее время потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана превышает установленную мощность в четыре раза.

К концу 2023 года установленная мощность по производству возобновляемой электроэнергии в Азербайджане составила 7,5 ГВт, но потенциал ВИЭ в стране значительно выше - около 27 ГВт. Солнечная энергия составляет основную часть, а именно 23 ГВт, в то время как потенциал береговой ветроэнергетики - около 3 ГВт. Азербайджан также обладает значительным потенциалом морской ветроэнергетики, оцениваемым в 157 ГВт, что в 20 раз больше текущей установленной мощности.

Планируется использование этого потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективах после всесторонних оценок, включая экономические, технические и другие аспекты.

Азербайджан стремится увеличить долю возобновляемой энергии в установленной мощности до 24 процентов в 2026 году и 30 процентов в 2030 году. К 2027 году планируется производство 3 ГВт энергии ветра и 1 ГВт солнечной энергии с целью экспорта 80 процентов этой продукции. До 2037 года ожидается увеличение мощности до минимум 6 ГВт.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!