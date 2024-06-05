МЭА будет тесно сотрудничать с Азербайдажаном в рамках COP29 - Кристоф Макглейд (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международное энергетическое агентство (МЭА) будет тесно сотрудничать с Азербайдажаном в рамках COP29, чтобы обеспечить успех мероприятия и максимальное воздействие.

Об этом в среду Trend сказал начальник отдела энергоснабжения Международного энергетического агентства (МЭА) Кристоф Макглейд в кулуарах 29-го Бакинского энергетического форума.

Макглейд упомянул, что COP29 является решающим моментом для мира, направленным на удержание глобального потепления на уровне 1,5 градусов Цельсия.

"В этой связи Международное энергетическое агентство будет тесно сотрудничать с председательством COP29, возглавляемым Азербайджаном, чтобы обеспечить успех мероприятия и максимальное воздействие. Азербайджан обозначил ряд ключевых вопросов, которые страна хотела бы обсудить и способствовать их решению в рамках COP29. МЭА будет активно взаимодействовать с Азербайджаном по широкому спектру энергетических вопросов. Мы станем стратегическим партнером председателя COP29 по энергетическим вопросам, предоставляя наш опыт, анализ и данные, чтобы помочь стране добиться значимого прогресса на пути к удержанию глобального потепления на уровне 1,5 градусов", - добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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