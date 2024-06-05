Азербайджан уже сегодня вносит значительный вклад в сокращение выбросов - МЭА (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уже сегодня вносит значительный вклад в область сокращения выбросов.

Об этом в среду Trend сказал начальник отдела энергоснабжения Международного энергетического агентства (МЭА) Кристоф Макглейд в кулуарах 29-го Бакинского энергетического форума.

"В Азербайджане есть огромный потенциал для развития "зеленой" энергетики, особенно ветровой энергии, как на суше, так и на море. Существенную роль в этом могут сыграть и другие экологически чистые энергетические технологии, такие как водород. Водород является важнейшей технологией, помогающей сократить выбросы. Это та область, где Азербайджан уже сегодня вносит значительный вклад, помогая многим странам-импортерам энергии следовать по пути сокращения выбросов", - подчеркнул он.

Отметим, что исследование, подготовленное консалтинговой компанией Advisian при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), показывает, что с устоявшимися рынками переработки, аммиака и метанола и обширными системами распределения природного газа, которые могут быть преобразованы в водород, Азербайджан имеет большой потенциал для удовлетворения спроса на водород с низким содержанием углерода.

Водород может помочь обезуглерожить эти отрасли. Обладая большими объемами возобновляемых ресурсов, а также прямым доступом к запасам природного газа на месторождении "Шахдениз", Азербайджан имеет хорошие возможности для разработки как "зеленого", так и "голубого" водорода. Кроме того, существующая инфраструктура поставки природного газа - Южный газовый коридор потенциально позволит смешивать водород с природным газом для экспорта.

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