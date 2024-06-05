Ведутся детальные переговоры по подключению Казахстана и Узбекистана к "зеленому" коридору ЕС-Азербайджан - замминистра

БАКУ/Trend/ - К коридору "зеленой" энергии из Азербайжана в Европу могут подключиться Казахстан и Узбекистан, о чем идут детальные переговоры.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе панельных дискуссий в рамках Бакинской энергетической недели заместитель министра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов.

По его словам, помимо поставок нефти и газа в Евросоюз, Азербайджан может скоро стать поставщиком "зеленой" энергии, и ждет техническо-экономическое обоснование (ТЭО) по коридору "зеленой" энергии из Азербайджана через Грузию, Черное море в Румынию, Венгрию и Болгарию в конце 2024 года.

Такой баланс позволит обеспечить устойчивость рынков и качественно из развивать.

Аббасов напомнил, что в рамках диверсификации источников энергоносителей был построен и в 2020 году введен в эксплуатацию Южный газовый коридор - важный компонент энергетической безопасности ЕС.

"Летом 2022 года с ЕС было подписано соглашение о стратегическом энергетическом партнерстве, и у нас с ЕС продолжается не только газовое сотрудничество", - подчеркнул Аббасов.

Подтвержденные запасы газа в Азербайджане более двух триллионов кубометров и около одного миллиарда тонн нефти.

Замминистра упомянул, что в 2024 году добыча нефти может быть на уровне 2023 года (около 30 миллионов тонн).

По газу ожидается рост, причем 24,3 миллиарда кубометров (половина добычи) пойдет на экспорт. Из них более 12 миллиардов кубометров - в ЕС.

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