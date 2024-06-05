Переговоры о создании ветростанций на море и на суше Азербайджана находятся на финальной стадии - Acwa Power

БАКУ /Trend/ - Переговоры о создании ветростанций на море и на суше Азербайджана находятся на финальной стадии.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил на панельных дискуссиях в рамках Бакинского энергетического форума вице-президент и управляющий директор Acwa Power Раад аль Саади.

"Кроме того, скоро завершатся и переговоры о хранилищах энергии. Компания Acwa Power впечатлена тем, как Азербайджан совмещает энергобезопасность и энергопереход, а также политику и экономические интересы", - сказал Раад аль Саади.

Он указал на эффективность сотрудничества Саудовской Аравии и Азербайджана как на государственном уровне, так и на уровне компаний и схожести подходов двух стран в энергетической стратегии.

"Синергия ископаемых и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что происходит в Азербайджане и в Саудовской Аравии, это важный навык для разумного развития экономики", - подчеркнул аль Саади.

По его словам, Саудовская Аравия вложит 50 миллиардов долларов США в энергетический переход с тем, чтобы на долю ВИЭ приходилось 50 процентов в энергетическом балансе.

"Азербайджан тоже движется к тому, чтобы треть его электроэнергии производилось за счет ВИЭ. И наши проекты в Азербайджане содействуют этому.

Мы активны в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Турции, то есть, в этом регионе, в широком смысле. Поэтому мы можем эффективно и легко оказывать техобслуживание объектов ВИЭ здесь, а также привнести в регион новые технологии", - добавил аль Саади.

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