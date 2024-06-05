Необходимы проекты, совмещающие безопасность поставок, энергопереход и эффективные инвестиции - MOL Group

БАКУ/Trend/ - Венгерская компания MOL Group считает важным реализацию пилотных проектов в мире, которые совместят безопасность поставок, энергопереход и эффективные инвестиции.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе панельных дискуссий в рамках Бакинской энергетической недели исполнительный вице-президент MOL Жомбар Мартон (Zsombar Marton).

По его мнению, мир еще может давать в течение 40-50 лет доступное ископаемое топливо, но надо думать на дальнейшую перспективу.

Он упомянул, что, в частности, сейчас газ идет на производство удобрений (в том числе в Азербайджане).

"Какое влияние будет на агросферу, если в мире будет сокращено использование газа", - подчеркнул Мартон.

По его словам, таким образом, требуется баланс для устойчивого развития экономик по всему миру.

Отметим, что сегодня MOL Group является одним из ведущих международных нефтегазовых концернов и осуществляет деятельность в 40 странах Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ. На предприятиях MOL Group по всему миру заняты почти 30 000 сотрудников.

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