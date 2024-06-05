Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

SOCAR играет важную роль в поддержке страны на пути к декарбонизации - Афган Исаев

Зеленая экономика Материалы 5 июня 2024 15:12 (UTC +04:00)
SOCAR играет важную роль в поддержке страны на пути к декарбонизации - Афган Исаев

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR играет важную роль в поддержке страны на пути к декарбонизации.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев в ходе панельной дискуссии на тему «Развитие устойчивой энергетики: потенциал "зеленой" энергии в Каспийском регионе» в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

«SOCAR играет важную роль в поддержке страны на пути к декарбонизации. Как известно, перед страной стоит амбициозная цель: к 2030 году обеспечить 30 процентов возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе. Мы уверены, что вместе с нашими партнерами сможем добиться этой цели, так как уже подписали несколько акционерных соглашений. Как вы могли заметить, несколько дней назад состоялись мероприятия, подчеркнувшие важность текущего курса. В наше время возобновляемые источники энергии играют ключевую роль», - сказал он.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также Европы.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

Лента

Лента новостей

Читать все новости