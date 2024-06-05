Минэнерго Азербайджана о законодательной базе для развития ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в последние несколько лет готовил законодательную базу для привлечения инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и старается оперативно решать все возникающие в процессе вопросы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал замминистра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе панельной дискуссии на тему «Развитие устойчивой энергетики: потенциал "зеленой" энергии в Каспийском регионе» в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

По его словам, для повышения привлекательности проектов ВИЭ правительство поощряет финансовую схему государственно-частного партнерства (PPP), ввело налоговые льготы для инвесторов в альтернативные источники энергии, привлекает частные компании в управление энергосетями.

"Привлечение инвестиций в ВИЭ в Азербайджане важно с учётом его большого потенциала (157 ГВт на море и 115 ГВт на суше), в мире есть потребность к закупке "зелёной" энергии", - сказал Зейналов.

Вместе с тем, по его словам, существуют вопросы цепочки поставок, необходимого оборудования, кабеля электросвязи, но они год от года решаются.

Зейналов отметил, что производство ВИЭ в мире дешевеет, и такие проекты осуществляются все больше.

"По данным IRENA, в 2023 году в мире было создано 5 ГВт "зелёной" энергии, и темпы производства ВИЭ растут", - сказал он.