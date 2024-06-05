Президент Евразийского патентного ведомства об основной проблеме в области "зеленой" энергетики

БАКУ /Trend/ - Основная проблема в области "зеленой" энергетики заключается в недостаточной мощности устройств, работающих на возобновляемой энергии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев в ходе панельной дискуссии на тему "Развитие устойчивой энергетики: потенциал зеленой энергии в Каспийском регионе" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Основная проблема в области "зеленой" энергетики заключается в недостаточной мощности устройств, работающих на возобновляемой энергии, что связано с их низкой энергетической обеспеченностью. Изобретатели активно ищут решение этой проблемы. Один из наглядных примеров — евразийский патент, зарегистрированный изобретателем из Беларуси. Речь идет об аэромобиле, который способен перемещаться как по земле, так и по воздуху, благодаря своей уникальной конструкции. Это изобретение обеспечивает экономичный расход энергии и возможность подзарядки устройства в процессе эксплуатации", - подчеркнул он.

Отметим, что 5 и 6 июня в выстроенном согласно экологической концепции Бакинском Конгресс Центре в рамках Бакинской энергетической недели проходит 29-й Бакинский энергетический форум - одно из важнейших мероприятий Каспийского региона в энергетической сфере.

В форуме принимают участие более 600 делегатов. Помимо Азербайджана, в форуме также примут участие представители Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров (81).

В повестку форума внесены энергетические вопросы, представляющие важность и для Азербайджана, и для всего Каспийского региона. Основные пункты повестки дня касаются рассмотрения и финансирования проектов энергетической безопасности, энергетического перехода и "зеленой" энергии.

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