WindEurope о важности "зелёного" энергокоридора из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан оперативно отреагировал на потребности Европы в "зелёной" энергии через проект коридора по поставкам энергии от ветростанций с азербайджанского шельфа Каспия через Чёрное море на Румынию и в соседние страны.

Об этом, как сообщает Trend, сказал на панельном заседании на Бакинском энергетическом форуме главный исполнительный директор WindEurope Гилес Диксон (Giles Dickson).

По его словам, европейские компании очень нуждаются в "зелёной" энергии.

"Компании ЕС хотят решить вопрос декарбонизации, постепенно отказаться от ископаемого топлива, перевести предприятия на чистую энергию. Но в ЕС сейчас недостаточно ВИЭ для этого. Поэтому ЕС хочет импортировать "зелёную" энергию, в частности из Азербайджана", - сказал Диксон.

Отметим, что 5 и 6 июня в выстроенном согласно экологической концепции Бакинском Конгресс Центре в рамках Бакинской энергетической недели проходит 29-й Бакинский энергетический форум - одно из важнейших мероприятий Каспийского региона в энергетической сфере.