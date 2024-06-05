"Зелёная" энергия из Нахчывана будет экспортироваться в Турцию и ЕС

БАКУ /Trend/ - Нахчыванская Автономная Республика (НАР) с ее потенциалом возобновляемых источников энергии в 5 ГВт станет одним из экспортеров "зелёной" энергии.

Об этом сказал на Бакинском энергетическом форуме заместитель директора Агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Кямран Гусейнов.

"Мы планируем отправлять из НАР, в основном с новых солнечных станций (СЭС), электроэнергию в Турцию и далее, возможно, в Европу", - сказал он.

НАР объявлена в Азербайджане зоной "зеленой" энергии. К созданию ВИЭ в НАР минэнерго Азербайджана привлекает иностранные компании. В частности, компании TotalEnergies и Nobel Energy анонсировали проекты СЭС в НАР общей мощностью 650 МВт, "Масдар" (ОАЭ) — СЭС на 150 МВт, германская Notus — СЭС на 70 МВт на северо-западе НАР, изучаются и другие проекты.

Гусейнов также напомнил, что зонами "зелёной" энергии являются и освобождённые территории Азербайджана, где будут созданы мощности ВИЭ на 2 ГВт. "В частности, мы недавно договорились с Nobel Energy о СЭС в Джебраиле. Также ведём переговоры с китайскими компаниями по ВИЭ на освобожденных территориях ", - сказал он.

По его словам, все иностранные инвестиции в ВИЭ в Азербайджане идут по механизму государственно-частного партнерства, и это даёт хороший результат. Заместитель директора AREA отметил, что в 2024 году доля ВИЭ в общем балансе электроэнергии в стране может вырасти на более чем 6 процентов, а в ближайшие годы выйти на 30-33 процента.