"Бакинская энергетическая неделя" ускорит приток новых инвестиций в Азербайджан - эксперты

БАКУ /Trend/ - Проведение Бакинской энергетической недели стало традицией. Впервые это мероприятие начало проводиться 30 лет назад. В тот период Азербайджан только восстановил независимость и сталкивался с определенными трудностями. Для развития страны необходимо было привлечь иностранные инвестиции.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

Он отметил, что именно после проведенной в 1994 году Бакинской энергетической недели был подписан "Контракт века", и в экономику страны начали поступать миллиардные инвестиции.

"Если 30 лет назад Бакинская энергетическая неделя была рассчитана на развитие нефтегазового сектора, то сегодня она включает в себя и сектор "зеленой" энергии. Сегодня в нашу повестку вошли новые вызовы, связанные с производством "зеленой" энергии. И если в тот период в этом мероприятии участвовало несколько компаний из ряда стран, то сегодня это 300 компаний из 37 стран. Эти компании демонстрируют новейшие технологии в рамках Бакинской энергетической недели. Естественно, это сыграет важную роль как в развитии нашей нефтегазовой отрасли, так и в формировании "зеленых" источников энергии", - сказал он.

По словам депутата, "зеленая" повестка Азербайджана довольна обширна.

"Наша страна определила свою "зеленую" повестку еще до того, как было принято решение о проведении COP29. Так, освобожденные от оккупации территории были объявлены "зеленой" зоной, был определен "зеленый" энергетический потенциал нашей страны, подтверждено, что потенциал ВИЭ в стране составляет порядка 200 гигаватт. Азербайджан, развивая "зеленую" повестку, также вносит свой вклад в борьбу с глобальными изменениями климата. Таким образом, страна предпринимает практические шаги по сокращению выбросов газа, вызывающих тепловой эффект. В рамках Бакинской энергетической недели был заложен фундамент трех новых станций возобновляемой энергии. С запуском этих станций к нашей "зеленой" энергетической мощности будет добавлен 1 гигаватт новой мощности. В целом, до конца 2027 года Азербайджан планирует произвести 2 гигаватта "зеленой" энергии. Именно производство "зеленой" энергии позволяет нам экономить на расходе газа. Таким образом, производство 1 гигаватта "зеленой" энергии позволит нам сэкономить 0,5 миллиарда кубометров природного газа. К 2027 году мы планируем довести объем газа, который будем экспортировать в Европу, до 20 миллиардов кубометров. Именно благодаря развитию сектора "зеленой" энергии мы сможем экспортировать сэкономленный газ в Европу", - сказал Бадамов.

По его словам, увеличение экспорта газа в Европу сократит там использование твердого топлива.

"Это также один из наших вкладов в борьбу с глобальным изменением климата. Наша страна также будет экспортировать "зеленую" энергию в Европу. Благодаря совместному соглашению Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в ближайшее время начнется строительство "зеленой" кабельной магистрали по дну Черного моря. Это также позволит нам выводить возобновляемые энергетические ресурсы, которые мы будем производить, на европейские рынки. В рамках Бакинской энергетической недели по всем этим вопросам ведутся обсуждения, и будут предприняты серьезные шаги в направлении реализации процессов. Бакинская энергетическая неделя также ускорит приток новых инвестиций в нашу страну. Крупные ведущие компании, сотрудничающие с нами в энергетическом секторе, считают, что наше слово имеет такой же вес, как и наша подпись, потому что мы привержены выполнению всех подписанных нами соглашений. Политическое значение проведения Бакинской энергетической недели также очень велико. Это укрепляет политические позиции нашей страны и увеличивает количество наших друзей. Отправка поздравительных писем главами государств США, Великобритании и Турции является показателем глобального значения Бакинской энергетической недели. Азербайджан стал страной с большим опытом проведения международных мероприятий. Наша страна приносит мир, спокойствие, взаимную выгоду и развитие каждому сотрудничающему партнеру", - добавил депутат.

Экономист-эксперт Эйюб Керимли сказал Trend, что темы, обсуждаемые на Бакинской энергетической неделе, очень важны для нашей страны и региона.

"Учитывая, что это такие темы, как энергетическая безопасность, расширение возможностей разведки и добычи на Каспии и в регионе, а также потенциал "зеленой" энергии, можно заметить, насколько важно это мероприятие. Сегодня возрастает значение нашей страны в энергетической безопасности Европы. Наша страна уже начала успешно привлекать иностранных инвесторов в сферу "зеленой" энергетики. Потенциал Азербайджана в этой области огромен и проведение этого форума создает широкие возможности для его реализации. В Бакинской энергетической неделе принимают участие 300 компаний из 37 стран. Все это будет способствовать энергетической безопасности нашей страны", - сказал эксперт.

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