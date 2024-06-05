Операционная компания COP29 запускает Программу национальных обязательств

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджанская операционная компания COP29 начала предварительные обсуждения на национальном уровне по формированию критериев устойчивости и окружающей среды, которые являются неотъемлемой частью стратегии "Спонсорство и партнерство COP29".

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29.

Отметим, что компания представила свою Спонсорскую программу COP29 частному сектору с мая этого года. В соответствии с Программой национальных обязательств, в рамках Спонсорской программы COP29 к иностранным и международным спонсорам будут применяться добровольные корпоративные обязательства, связанные с их целями в области устойчивого развития, и будут привиты соответствующие компетенции для выполнения этих обязательств.

Программа национальных обязательств, вдохновленная ​​глобальной "Race to Zero" в соответствии с Боннским соглашением и определяемым на национальном уровне вкладом (NDC) Азербайджанской Республики, сформирована и принята в качестве критерия спонсорства для местных компаний в социальной и других областях, и охватывает вопросы, связанные с социальной сферой, промышленной декарбонизацией, водными ресурсами, сельским хозяйством, переходом на "зеленую" энергию.

Компании должны установить свои стратегические цели в течение следующих 12-24 месяцев в рамках программы.

Лица, заинтересованные в спонсорстве и партнерстве в рамках COP29, могут связаться по адресу электронной почты [email protected].

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