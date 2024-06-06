БАКУ/Trend/ - Компания bp ведет работы по декарбонизации на Сангачальском терминале и этот проект увязан с проектом создания солнечной станции "Шафаг" в Джебраильском районе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала региональный вице-президент bp (Азербайджан, Грузия и Турция) по развитию газовой и низкоуглеродной энергетики Катерина Папалександри на пленарной дискуссии "Газовый диалог: Роль поставок газа в условиях энергетического кризиса" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

Касаясь освоения газового месторождения "Шахдениз", вице-президент bp упомянула, что в настоящее время на нем ежедневно добывается 79,5 миллиона кубометров природного газа и это обеспечивает Азербайджан, а также регион и Европу "голубым" топливом.

"Мы планируем провести декарбонизацию объектов "Шахдениз"", - добавила она.

Отметим, что за первый квартал 2024 года через Сангачальский терминал было экспортировано около 55 миллионов баррелей нефти и конденсата, и весь объем был отправлен по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

А за первый квартал прошлого года через терминал было экспортировано около 56 миллионов баррелей нефти и конденсата.

Таким образом, экспорт нефти через Сангачал снизился на 1,8 процента в годовом исчислении.

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