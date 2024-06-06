ЕС должен предоставить инвесторам четкую нормативную базу по водороду и аммиаку - VNG

БАКУ /Trend/ - ЕС должен предоставить инвесторам четкую нормативную базу по водороду и аммиаку.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал управляющий директор VNG Handel & Vertrieb GmbH Константин Герцог фон Ольденбург в ходе панельной дискуссии "Газовый диалог: роль газового снабжения в условиях энергетического кризиса" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Что касается финансирования, я не сторонник государственных субсидий. Я считаю, что не должно быть прямых инвестиций Европейского союза в строительство инфраструктуры. Вместо этого, ЕС должен предоставить инвесторам четкую нормативную базу. Это касается как инфраструктуры водорода, так и аммиака. Стабильная нормативная среда позволяет инвесторам рассчитать норму прибыли. Политики должны создавать стимулы для такого расчета. Мы признаем, что потребность в газе будет сохраняться как минимум еще 20 лет. Минимальный срок, который нам нужен для стабильной структуры, составляет 25 лет", - подчеркнул он.

Константин Герцог фон Ольденбург также упомянул, что инвесторы должны быть уверены, что введенный капитал в транспортную инфраструктуру окупится.

"Через 25 лет можно будет рассчитывать на разумный диапазон прибыли, что особенно важно для перерабатывающей стороны. Нормативная база и уверенность в стабильности – вот что необходимо. Нам не нужны деньги или субсидии, нам нужна стабильность для четкого планирования будущего", - добавил он.

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