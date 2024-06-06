Необходимо задуматься об ускорении использования водорода - Hydrogen Europe

БАКУ /Trend/ - Необходимо задуматься об ускорении использования водорода.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала директор по торговле и международным отношениям Hydrogen Europe Мария Ассумпсио Рохо Торрент в ходе панельной дискуссии «Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

По ее словам, Hydrogen Europe видит свою миссию в ускорении достижения глобальной углеродной нейтральности с помощью водорода.

«Европейский союз активно продвигается к достижению углеродной нейтральности, и водород играет в этом процессе ключевую роль», - сказала представитель компании.

Она отметила, что при этом внедрение водородных технологий сталкивается с множеством препятствий, среди которых финансирование является одним из наиболее значимых.

"Чистый водород может значительно сократить время до достижения целей Парижского соглашения по декарбонизации. Он способен декарбонизировать такие сложные для этого сектора, как производство стали, цемента, а также морские и авиационные перевозки, где использование электричества ограничено. Эти сектора являются одними из самых труднодекарбонизируемых из-за их высоких требований к энергии и специфических условий производства. Поэтому переход на водородное топливо может стать ключевым шагом на пути к снижению выбросов углекислого газа", - сказала Мария Ассумпсио Рохо Торрент.

По ее словам, стоит акцентировать внимание на необходимости стратегического финансирования для успешного внедрения водородных технологий.

"Без значительных инвестиций и государственной поддержки переход на водород может затянуться на неопределенное время. Таким образом, водородная энергетика представляет собой не только перспективный путь к углеродной нейтральности, но и вызывает необходимость решительных действий и инвестиций со стороны государств и бизнеса. Европа стоит на пороге нового энергетического будущего, и водород может стать его основой", - подчеркнула представитель компании.