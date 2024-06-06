Европейский инвестиционный банк назвал приоритетные для финансирования проекты

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) будет готов финансировать "зелёные" климатические проекты в Азербайджане, если они будут соответствовать критериям ЕС.

Как сообщает Trend, об этом сказал на Бакинском энергетическом форуме глава регионального отделения ЕИБ по Южному Кавказу Мацей Чура (Maciej Czura).

По его словам, речь идёт о возможных проектах в сферах энергетического перехода и энергоэффективности.

Он сообщил, что в настоящее время ЕИБ финансирует в Европе создание плавучих ветровых ферм во Франции и Португалии, крупнейшего хранилища энергии (кредит в 1 млрд евро), проекты по "зелёному" водороду.

"За предыдущие 10 лет мы выделили 1,4 млрд евро на проекты создания технологий улавливание диоксида углерода", - отметил Чура.

Он подчеркнул, что ЕИБ фактически стал климатическим банком и отказался от кредитования проектов по ископаемому топливу.

По словам Чуры, банк с 2007 года выделил около 80 млрд евро на "зелёные" проекты.

"Мы первые в мире в 2007 году выпустили "зелёные" евробонды и являемся лидерами в климатическом финансировании", - добавил представитель ЕИБ.