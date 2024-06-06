БАКУ /Trend/ - COP29 может поспособствовать росту спроса на водород.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала директор по торговле и международным отношениям Hydrogen Europe Мария Ассумпсио Рохо Торрент в ходе панельной дискуссии «Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

"На 29-м заседании Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которое пройдет осенью 2024 года в Баку, ожидается, что вопрос водорода станет одной из ключевых тем обсуждений. Ускорение и укрепление роли водорода в рамках реализации климатических мер будет реальной возможностью на COP29, что в будущем приведет к увеличению мощности в производстве водорода", - сказала представитель компании.

Она отметила, что на прошлой конференции COP прозвучал призыв к ускорению производства водорода, а также был объявлен новый стандарт применения методики с учетом выбросов парниковых газов. Кроме того, была принята декларация о взаимном признании водородных сертификатов, и недавно создан международный водородный форум.

"Мы думаем, что этот процесс будет продолжен на COP29, в результате чего он будет развиваться и становиться все более важным. Это, в свою очередь, может стимулировать рост спроса на водород, так как он усилит линейку низкоуглеродных продуктов", - подчеркнула Мария Ассумпсио Рохо Торрент.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.