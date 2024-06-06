SOCAR Green имеет амбициозные планы по реализации "зелёных" проектов

БАКУ /Trend/ - Созданная весной 2024 года SOCAR Green LLC ("дочка" SOCAR ) имеет амбициозные планы по реализации "зелёных" проектов в регионе Каспия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор SOCAR Green Эльмир Мусаев в ходе панельной дискуссии «Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29» в рамках 29-го Бакинского Энергетического Форума.

"Мы понимаем, что процесс энергоперехода не будет легким, будут вызовы, но их надо преодолевать с осознанием ответственности за охрану окружающей среды", - сказал Мусаев.

По его словам, SOCAR Green будет фокусироваться на проектах ВИЭ и хранения энергии.

Мусаев отметил, что 4 июня SOCAR Green подписала с Masdar соглашения на 1 ГВт "зелёной" энергии, и портфель проектов будет пополняться и с другими инвесторами.