Masdar работает над отдельной программой, связанной с COP29 (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) работает над отдельной программой, связанной с COP29.

Об этом сказал Trend директор Masdar Azerbaijan Мурад Садыхов.

"Как вы знаете, Masdar активно участвовала в COP28. Фактически компания внесла большой вклад в организацию COP. Мы также активно сотрудничаем с Азербайджаном в рамках COP29. Эксперты компании Masdar, внесшие большой вклад в COP28, делятся своим опытом с Азербайджаном", - сказал он.

Садыхов отметил, что Zayed Sustainability Prize, которая является одним из учреждений Masdar, сотрудничает с Азербайджаном в рамках COP29.

"Представители этой компании в настоящее время находятся в Азербайджане и поддерживают новые инициативы и проекты в области "зеленой" энергетики и устойчивого развития. Masdar работает над отдельной программой, связанной с COP29", - добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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