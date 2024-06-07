Госдеп США и Международное энергетическое агентство о значимости COP29

БАКУ/Trend/ - В ноябре этого года Азербайджан станет центральной ареной международной климатической политики, принимая у себя 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Это мероприятие вызывает высокие ожидания у мирового сообщества, так как многие видят в нем возможность для принятия конкретных шагов по финансированию борьбы с изменением климата. Лидеры ведущих стран, международные организации готовы к сотрудничеству с Азербайджаном, чтобы совместными усилиями разработать эффективные механизмы и инициативы по снижению воздействия климатических изменений. COP29 в Азербайджане символизирует решительный шаг вперед в глобальных усилиях по защите планеты и укреплению международного партнерства в борьбе с одной из самых насущных проблем современности.

Как сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 июня на открытии 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели, принимая на себя весьма ответственную обязанность страны-хозяйки СОР, Азербайджан полностью осознает связанные с этим преимущества и, возможно, некоторые сложности.

"Но мы настроены решительно. Заметить климатические изменения в Азербайджане можно на примере береговой линии Каспийского моря. Уровень воды в море снижается из года в год. Это происходит в результате климатических изменений, неразумной антропогенной деятельности. Поскольку воды, впадающие в Каспийское море, приносят реки, находящиеся за пределами наших границ, мы не несем ответственности за эту катастрофу, если мы не примем серьезных мер, то столкнемся с большим бедствием. Мы делаем все для того, чтобы в море впадало больше воды, строим новые плотины, водохранилища для сбора воды. Но основные водные артерии, питающие Каспийское море, находятся не на территории Азербайджана", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что таким образом, климатические изменения являются вызовом для каждой страны.

"Мы предприняли упреждающий шаг. Сейчас мы активно работаем с нашими партнерами. Мы учредили тройку стран вместе с ОАЭ и Бразилией — будущей страной-хозяйкой COP30. Как бывший председатель Движения неприсоединения, в которое входят 120 стран, мы пытаемся навести мосты между этой организацией и Европейским союзом. Азербайджан подписал декларации о стратегическом партнерстве с десятью странами-членами ЕС.

В настоящее время мы активно работаем с малыми островными развивающимися государствами (МОСРГ) и планируем создать специальный фонд для их поддержки. Потому что если в Азербайджане изменение климата является проблемой, то для стран МОСРГ — это угроза их существованию. Поэтому мы пытаемся демонстрировать максимальный уровень ответственности и в то же время навести мосты между различными частями международного сообщества. Думаю, что, если нам удастся этого добиться, то одним из самых важных итогов СОР, помимо финансирования, будет отказ от взаимных обвинений в происходящем. Нам нужно объединить наши усилия, отбросить все эти претензии и сосредоточиться на повестке дня, которая поможет нам жить на этой планете не только для нас, но и для наших детей и внуков", - добавил глава государства.

Старший советник по многосторонней энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемиан сказал в эксклюзивном интервью Trend в кулуарах Бакинской энергетической недели, что COP29 представляет собой ключевую возможность реализовать новую парадигму инвестирования в борьбу с изменением климата во всем мире.

Фото: Государственный департамент США

"Как принимающая сторона COP29, у Азербайджана есть реальная возможность продолжить импульс COP28 в борьбе с выбросами метана. Выбросы метана представляют собой не только экологическую угрозу, поскольку они усиливают глобальное потепление – в 80 раз мощнее, чем CO2 – но также являются растраченным экономическим ресурсом. Азербайджан присоединился к Глобальному обязательству по метану в начале этого года, продемонстрировав реальное лидерство в качестве принимающей стороны COP. Партнерство с нефтегазовыми компаниями будет иметь решающее значение, поскольку сектор ископаемой энергетики обладает самым большим, быстрым и дешевым потенциалом сокращения выбросов метана во всех сферах", — отметил он.

Камиан считает, что еще одним главным приоритетом COP29 будет достижение прогресса в реализации результатов Глобального подведения итогов COP28.

"Это включает в себя усилия по отказу от ископаемого топлива в энергетических системах, утроению производства из возобновляемых источников энергии и удвоению энергоэффективности во всем мире к 2030 году. Хотя нам еще предстоит проделать значительную работу, чтобы удержать цель в 1,5 градуса Цельсия в пределах досягаемости, COP28 позволила нам сделать один важный шаг вперед. COP29 будет также сосредоточена на усилиях по увеличению инвестиций в борьбу с изменением климата во всем мире. Нам необходимо задействовать все источники финансирования для борьбы с климатическим кризисом — внутренние и международные, государственные и частные", - подчеркнул он.

Кемиан упомянул, что важнейшим результатом переговоров COP29 станет соглашение о новой цели, которая заменит нынешнее обязательство развитых стран выделять 100 миллиардов долларов США в год на поддержку действий по борьбе с изменением климата в развивающихся странах.

"Эти переговоры представляют собой важнейшую возможность разработать новую парадигму инвестирования в борьбу с изменением климата во всем мире, опираясь на общественную поддержку для использования всех сил глобальной экономики и частного сектора", - сказал он.

По его словам, Азербайджан обладает огромным потенциалом возобновляемых источников энергии, особенно солнечной и ветровой. Как сказал Президент США Джозеф Байден в своем послании Президенту Ильхаму Алиеву, желая ему удачной Бакинской энергетической недели, "ветряная энергия Каспия потенциально может привести к будущему, в котором экспорт "чистой" энергии из Азербайджана превысит экспорт нефти и газа".

"Соединенные Штаты стремятся расширить двустороннее сотрудничество в области перехода к "чистой" энергетике, поскольку мы оба идем по своему амбициозному пути к декарбонизации. Посещение министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии США в Колорадо в феврале является прекрасным примером того, как наше двустороннее сотрудничество в области возобновляемых источников энергии растет. Поскольку Азербайджан внедряет все больше возобновляемых источников энергии, Соединенные Штаты готовы стать партнером, чтобы гарантировать, что эти источники смогут немедленно обеспечить надежное электроснабжение гражданам Азербайджана и за его пределами", - добавил Кемиан.

Он также считает, что более широкое внедрение возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности принесут множество преимуществ: сокращение выбросов углекислого газа в Азербайджане в соответствии с его обязательствами COP, высвобождение большего количества газа для экспорта без новых инвестиций или связанных с ними выбросов, а также укрепление энергетической безопасности Азербайджана за счет диверсификации видов энергии.

Международное энергетическое агентство (МЭА), которое является локомотивом продвижения "зеленой" повестки, также возлагает большие надежды на COP29 и лидерство Азербайджана в принятии глобальных усилий по борьбе с климатическим кризисом.

Как сказал в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, COP29 может стать поворотным моментом в переходе к "чистой" энергетике в Азербайджане и за его пределами.

Фото: Фатих Бирол/X

"Заседания COP – это международные саммиты, проходящие по всему миру. У меня была возможность присутствовать на нескольких заседаниях COP. Что касается COP29, у меня ряд ожиданий от председательства Азербайджана. Первое – это укрепление хороших результатов COP28 по возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности, сокращению выбросов метана, в достижении которых МЭА сыграло важную роль. Во-вторых, я надеюсь, что очень важная тема для перехода к "чистой" энергетике во всем мире, а именно финансирование перехода к "чистой" энергетике, будет в центре внимания. В ближайшие годы страны собираются взять на себя новые обязательства по сокращению выбросов. Я надеюсь, что председательство Азербайджана обеспечит хорошую основу для этого.

Я вижу, что есть также политическая решимость со стороны правительства. Внеся важный вклад в борьбу с изменением климата во всем мире, Азербайджан сможет предпринять шаги для поддержки перехода к "чистой" энергетике, эволюции стран в регионе. У Азербайджана есть огромная возможность продемонстрировать свое лидерство. В отличие от некоторых других председателей COP, у Азербайджана гораздо меньше времени. Обычно на подготовку уходит около двух лет. Но в случае с Азербайджаном у правительства есть около восьми месяцев. В ходе обсуждений с представителями правительства Азербайджана, включая назначенного президента COP29, и его коллегами, министрами иностранных дел и экономики, я увидел, что они полны решимости выполнить свою работу идеально", - сказал Бирол.

Он подчеркнул, что МЭА готово оказать поддержку Азербайджану, аналогичную той, которая была оказана Объединенным Арабским Эмиратам для успешного проведения COP28.

Итак, COP29 станет важным этапом в укреплении международного партнерства и сотрудничества в борьбе с изменением климата. Страна-хозяйка и участники конференции будут стремиться к выработке новых механизмов и инициатив, направленных на снижение климатических рисков и обеспечение устойчивого развития. Успешное проведение COP29 в Баку станет значительным шагом вперед в глобальных усилиях по защите планеты, создавая основу для долгосрочных стратегий и действий по сохранению окружающей среды для будущих поколений.

COP29 представляет собой важнейшее событие в международной климатической политике. Международное сообщество возлагает большие надежды на это мероприятие, ожидая принятия конкретных мер по финансированию борьбы с изменением климата. Азербайджан, обладающий значительным потенциалом в области возобновляемых источников энергии, может продемонстрировать свое лидерство и приверженность глобальным климатическим целям.

X: @Lyaman_Zeyn