В ходе круглого стола "Сохранение динамики декарбонизации" обсуждено привлечение средств в снижение выбросов

БАКУ/Trend/ - При поддержки SOCAR и "Атлантического совета" в Баку прошел круглый стол на тему "Сохранение динамики декарбонизации", передает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение SOCAR.

На мероприятии были обсуждены решения по декарбонизации для реализации инициатив международной "Хартии декарбонизации" (OGDC), изучение путей привлечения финансовых ресурсов в эту сферу, укрепление межсекторального партнерства и повышение осведомленности для поддержки обязательств компаний-подписантов OGDC.

На круглом столе было подчеркнуто, что одним из основных факторов развития решений декарбонизации в промышленном секторе является привлечение финансовых ресурсов.

"Участие местного банковского сектора Азербайджана в этом процессе важно с точки зрения обеспечения доступа к финансовым ресурсам в ходе реализации проектов по сокращению выбросов, важности повышения осведомленности в этой области и подготовки совместных предложений по реализации возможных проектов", - подчеркивается в пресс-релизе.

В круглом столе приняли участие такие международные энергетические компании, как SOCAR, ADNOC, bp, ExxonMobil, Petronas, представители компаний, работающих в различных сферах, в том числе Baker Hughes, Honeywell, GE Vernova, Teneo, а также Фонда охраны окружающей среды, нефти и газа.

Кроме того, в мероприятии участвовали представители организации "Хартия декарбонизации" (OGDC), Международного энергетического агентства, Глобального энергетического центра "Атлантического совета", McKinsey, Kapital Bank, Pasha Bank, Bank of Baku, Access Bank и Международного банка Азербайджана.

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