Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили возможности партнерства в рамках СОР29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили возможности партнерства в рамках СОР29.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с вице-президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) Людгером Шукнехтом.

"В ходе встречи обсудили ряд ключевых аспектов двустороннего сотрудничества: стратегии, реализованные AIIB в последние годы, и планируемые будущие меры; операционную деятельность Банка в Азербайджане; совместное сотрудничество и возможности для партнерства в рамках COP29", - говорится в публикации.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.