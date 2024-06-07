В Бонне представлена презентация по подготовке к COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Конференции ООН об изменении климата в Бонне Операционная компания COP29 представила основную информацию о подготовке к COP29.

Как сообщает Trend, в презентации была представлена информация о логистике, визах и размещении, а также о "синей" и "зеленой" зонах.

На церемонии презентации с вступительной речью выступил назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев. Было отмечено, что Азербайджан в короткие сроки взял на себя обязательство по проведению COP, и сейчас процесс подготовки идет полным ходом. Так, Операционная компания COP29 добилась значительного прогресса, и Баку будет полностью готов к проведению этого мероприятия мирового уровня.

М.Бабаев сообщил, что в процессе подготовки Азербайджан применяет опыт, полученный в качестве принимающей стороны многих других глобальных мероприятий, а также информацию, полученную от COP. Азербайджан с нетерпением ждет возможности приветствовать в Баку десятки тысяч гостей, используя весь свой опыт и гостеприимство. Говоря о том, что Азербайджан берет на себя эту историческую ответственность и намерен внести уникальный вклад в климатическую дипломатию, он отметил, что Президент Ильхам Алиев, учитывая важность климатических мероприятий для нашей страны, объявил 2024 год "Годом солидарности во имя зеленого мира". Было отмечено, что Азербайджан, как и весь мир, сталкивается с негативными последствиями изменения климата и с гордостью взял на себя ответственность за вклад в глобальную климатическую деятельность. Азербайджан станет ориентированным на действия, гостеприимным и инклюзивным хозяином COP29.

Затем председатель правления Операционной компании по COP29, главный исполнительный директор по операциям Нармин Джарчалова проинформировала участников о логистике и операционной подготовке вместе со своей командой. Было отмечено, что подготовка включает строительство необходимых объектов, обширные логистические планы по различным операционным функциям для облегчения визита участников мероприятия и поддержки общих целей конференции в Баку.

Н.Джарчалова в своей презентации подробно рассказала о доступе к территории проведения COP29, "синей" и "зеленой" зонах., павильонах и офисных помещениях для делегаций, важных датах, логистической подготовке, услугах, которые будут предоставлены участникам мероприятия, и специальной электронной визовой системе. После выступлений ответственные сотрудники Операционной компании ответили на вопросы участников мероприятия об участии в COP29, разъяснили ряд вопросов.

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