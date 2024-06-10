Для чистого Каспия и "зеленого" Среднего коридора необходимо взаимодействие прикаспийских стран

БАКУ/Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) является важной частью Среднего коридора и уверен, что данный коридор через Каспий должен быть устойчивым и "зеленым", что повысит его конкурентоспособность.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на первом мероприятии в ADA "Caspian Blue Horizons " заявил гендиректор БММТП Талех Зиядов в ходе дискуссий по теме "Обсуждении синергии науки и бизнеса для климатической устойчивости и устойчивости Каспия в преддверие COP29".

Он упомянул, что к 2035 году порт выйдет на углеродную нейтральность.

Зиядов считает, что для эффективности работ в направлении "зеленого" Каспия и "зеленого" транспортного коридора через этот водоем нужно взаимодействие со всеми прикаспийскими странами.

"Нельзя забывать, что в Каспий впадает Волга. Но из-за климатических изменений ухудшилась ситуация на Волго-Донском канале. Сам Каспий мелеет. Мы должны вместе понять, какие действия должны предпринять для улучшения ситуации на Каспии. Мы должны остановить негативные последствия для Каспия от изменения климата и оставить этот водоем чистым для будущих поколений", - подчеркнул Зиядов.

По его словам, улучшение ситуации на Каспии зависит от действий людей.

"Мы планируем продолжить подобные диалоги. Площадка, предоставленная ADA для обсуждений, очень важна и предоставляет большие возможности для выработки важных решений", - добавил Зиядов.

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