Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

Замминистра энергетики Азербайджана о темах предстоящего COP29

Зеленая экономика Материалы 10 июня 2024 13:14 (UTC +04:00)
Замминистра энергетики Азербайджана о темах предстоящего COP29

Читайте Trend в

Лада Евграшина
Лада Евграшина
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Глобальное изменение климата может угрожать существованию некоторых островных государств.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на первом мероприятии в Университете ADA "Caspian Blue Horizons" заявил заместитель министра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов в ходе дискуссий по теме "Обсуждении синергии науки и бизнеса для климатической устойчивости и устойчивости Каспия в преддверие COP29".

"Азербайджан ведет переговоры с островными государствами, которые могут получить непоправимый ущерб от последствий изменения климата. Эти государства будут участвовать и в COP29", - подчеркнул Солтанов.

Он также упомянул, что Азербайджан и сам подвержен негативным последствиям климатических изменений, таким как засуха и наводнения.

"Проблема дефицита водных ресурсов будет включена в повестку дня предстоящего в Баку СОР29", - добавил замминистра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости