В Азербайджане планируется проведение семинара по цифровизации компаний в рамках СОР29 (дополнено)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется проведение семинара по цифровизации компаний в рамках СОР29.

Как передает в среду Trend, об этом журналистам сказала представитель UNESCAP Хизер Страус (Heather Strauss) в кулуарах проходящего в Баку семинара по индексу готовности интеллектуальной промышленности.

"Завтра состоится семинар, участие в котором примут 15 стартапов. Среди них 11 проектов из Азербайджана, а также по два из Турции и Таджикистана. Мероприятие будет посвящено цифровизации компаний в рамках СОР29. Помимо этого, в рамках семинара начнется двухмесячная программа по наращиванию потенциала. Она направлена на обучение компаний методам привлечения корпоративного венчурного капитала для расширения их технологий и продуктов, а также для выхода на международные рынки", - сказала она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.