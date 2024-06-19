БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 29-е заседание высокого уровня "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее".

Как сообщает Trend, в церемонии открытия мероприятия участвуют помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Габрейесус, старший научный сотрудник Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Исмахане Элуафи, верховный представитель генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Моратинос.

Основная цель проведения этой встречи на высоком уровне - обеспечить совместную деятельность всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

Отметим, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон".

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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