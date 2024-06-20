Влияние изменения климата на страховую отрасль будет обсуждена в рамках СОР29 - Ульвия Джаббарова

БАКУ /Trend/ - Риски, вызванные изменением климата, и масштабы нанесенного ущерба растут с каждым годом, что является важным сигналом для страховой отрасли и данная тема будет обсуждена в рамках СОР29.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана Ульвия Джаббарова в ходе церемонии открытия Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

"Еще один вопрос, который глубоко волнует нас, как и весь мировой страховой сектор — это экологическая среда, зеленый мир и изменение климата. Как показывает глобальный опыт, риски, вызванные изменением климата, и масштабы нанесенного ущерба растут с каждым годом, что является важным сигналом для страховой отрасли. Стоит отметить, что в конце текущего года уважаемые представители стран мира обсудят эту тему в рамках COP29, который пройдет именно в Азербайджане. Среди современных вызовов также значатся новые регулятивные изменения. Изменяющиеся требования, новые стандарты, совершенствование форм управления и другие направления здесь являются основными целевыми индикаторами. Основная задача страховщиков заключается в максимально оперативном адаптировании к этим новшествам и, как результат, активном участии в общем устойчивом росте", - отметила она.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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