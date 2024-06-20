Еврокомиссар по климатическим действиям прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Еврокомиссар по климатическим действиям Вопке Хукстра прибыл в Азербайджан.

Как сообщает в четверг Trend, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Хукстра отметил, что в Баку он обсудит с представителями правительства и гражданского общества приоритеты COP29 и климатические амбиции.

"Нам необходимо реализовать все цели глобального энергетического перехода, сформулированные в консенсусе на COP в ОАЭ, в том числе посредством новых NDC (национальных вкладов по уменьшению выбросов), и поддержать это посредством амбициозного климатического финансирования", - написал он.

Как говорилось во вчерашнем сообщении Еврокомиссии, Хукстра встретится с назначенным президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и командой председательства COP29. Он также проведет двусторонние встречи с министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и проведет обмен мнениями с представителями гражданского общества Азербайджана.