Частный сектор должен быть вовлечен в мероприятия по борьбе с изменением климата - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Частный сектор должен быть вовлечен в мероприятия по борьбе с изменением климата.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев во время панельной дискуссии "Наш финансовый ответ на изменение климата" на 29-м заседании высокого уровня "Путь к COP29 - устойчивое и прочное будущее".

Он отметил, что не нужно полагаться только на государственные средства.

"Мы обязательно должны привлечь к этой работе частный сектор. В некоторых странах необходимы два направления и потенциальные инвесторы, а также корпоративная социальная ответственность.

Были предложения, выдвинутые малыми развивающимися странами. Возможно, Всемирный банк выделит региональным банкам определенные финансовые средства для немедленного реагирования на стихийное бедствие", - подчеркнул Я.Рафиев.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является обеспечение совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

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