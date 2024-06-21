COP29 даст возможность укрепить сотрудничество в борьбе с изменением климата - Фаиг Муталлимов

ЗАНГИЛАН /Trend/ - COP29 даст возможность укрепить сотрудничество в борьбе с изменением климата. Азербайджан выдвинул широкомасштабные инициативы по посадке деревьев и озеленению страны.

Как сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend, об этом сказал сегодня начальник отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов во время выступления на 29-м заседании высокого уровня в Зангилане на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее".

По его словам, Азербайджан взял на себя обязательство восстановить 270 тысяч гектаров лесных угодий.

"В 2023 году мы посадили около 4 миллионов саженцев, а в 2024 году планируем довести это число до 5 миллионов", - подчеркнул он.

Он отметил, что проведение в ноябре этого года в Баку 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) подчеркивает приверженность правительства заботе об окружающей среде.

"Для Азербайджана большая честь принимать COP29. Мероприятие предоставит мировым лидерам возможность собраться вместе, обменяться идеями и укрепить сотрудничество в борьбе с изменением климата. Проведение этого мероприятия в Баку также подчеркивает обязательства Азербайджана относительно уважения к окружающей среде", - добавил он.

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