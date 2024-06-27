ОАО "Təmiz Şəhər" о деятельности в преддверии COP29

БАКУ /Trend/ - ОАО "Təmiz Şəhər" нацелено на максимальное использование отходов, чтобы тем самым принести пользу окружающей среде.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сообщил глава правления ОАО "Təmiz Şəhər" Этибар Аббасов в кулуарах международного форума "Солидарность во имя зеленого мира. Превращение отходов в ценность во имя устойчивого будущего".

"Сегодняшний форум внесет свой вклад в подготовку COP29 и позволит обсудить важные вопросы по целям устойчивого развития", - считает Аббасов.

По его словам, ОАО "Təmiz Şəhər" активно работает по управлению отходами, курирует Балаханинский завод по сжиганию отходов, и благодаря своей деятельности (то есть, сжиганию отходов) производит чистую электроэнергию (поступает в общую электросеть).

"Сегодняшнее мероприятие под названием "Солидарность во имя зеленого мира: От отходов к ценности во имя устойчивого будущего" говорит о том, как много значения в Азербайджане уделяется данному направлению", - отметил Аббасов.

Он сообщил, что помимо выработки из отходов электроэнергии, ОАО сортирует часть отходов и использует их в качестве сырья.

"ОАО верит, что его деятельность внесет склад и в повестку предстоящего COP29. Азербайджан достойно примет COP29, у нас есть такая уверенность", - добавил Аббасов.

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