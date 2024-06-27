БАКУ /Trend/ - 27 июня в Баку начал работу Международный форум "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего" (ФОТО)

Как сообщает в четверг Trend, форум проводится при организационной поддержке министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и ОАО "Təmiz Şəhər".

В форуме принимают участие официальные лица министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, полномочные представители ООН, представители различных международных организаций, в том числе ряда зарубежных стран.

Форум продлится два дня.

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