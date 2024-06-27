Названы показатели деятельности Балаханинского промышленного парка

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в Балаханский промышленный парк, действующий с 2017 года, и входящий в ОАО "Təmiz Şəhər" до настоящего момента составили суммарно 53 млн манатов.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил глава ОАО "Təmiz Şəhər" Этибар Аббасов, выступая на Международном форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего".

По его словам, на территории промышленного парка действует 25 резидентов, которые произвели продукции на 229 миллионов манатов.

"При этом 10% продукции, полученной на территории парка в результате переработки отходов, было экспортировано в зарубежные страны", - отметил Аббасов.

Он упомянул, что в парке создано 1100 новых рабочих мест.

"Данный промышленный парк играет особую роль в расширении производства конкурентоспособной промышленной продукции на основе современных технологий и дальнейшем улучшении экологической ситуации в нашей стране", - подчеркнул Аббасов.

Он также добавил, что часть из 800 тысяч тонн отходов, поступающих на ОАО "Təmiz Şəhər", сортируется на Балаханском заводе по сортировке твердых бытовых отходов, сжигается и в год от этого процесса производится 200 млн кВт ч электроэнергии.

Напомним, что ОАО "Təmiz Şəhər" было создано в 2008 году Указом Президента Азербайджанской Республики и с 2009 года ведет работу в направлении улучшения экологической ситуации путем создания системы утилизации и утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с современными стандартами.

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