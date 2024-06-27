Планируется принять инициативу "Ноль отходов – Баку" - Фаиг Муталлимов

БАКУ/Trend/ - Проходящий в Баку 27 июня Международный форум "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценностям для устойчивого будущего" очень важен для изучения международного опыта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в рамках данного форума заведующий отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов.

"Для нас очень важно проводить взаимный обмен идеями с примерно 300 участниками и изучать международный опыт. Азербайджан также взял курс на "зеленое" развитие в качестве одной из основных целей в своих национальных приоритетах. Это означает переход к "зеленой" экономике. Этот опыт продолжается в международном процессе. Мы считаем, что в течение двух дней появится возможность организовать широкие дискуссии по этому вопросу", - отметил он.

Муталлимов упомянул, что по итогам форума – 28 июня планируется принять инициативу "Ноль отходов – Баку".

"В современном мире отходы – это не только выброшенные продукты. Напротив, широко распространено использование предприятий по переработке отходов для создания новой продукции и использования ее в качестве нового экономического ресурса. В Баку предпринимаются различные меры в этом направлении. Однако мы считаем, что важно проводить мероприятия этой направленности и в регионах. Мы верим, что эти два дня пройдут в плодотворных дискуссиях. В результате мы все узнаем важную информацию, а мир станет свидетелем положительного опыта Азербайджана", - добавил Ф.Муталлимов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!