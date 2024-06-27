В Азербайджане будут созданы центры "зеленой" энергии - замминистра экономики

БАКУ/Trend/ - До 2030 года Азербайджан планирует создать высококачественную экологическую среду и центры "зеленой" энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов на Международном форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего".

По его словам, согласно поставленной стратегии, зеленая площадь в стране должна быть увеличена с 12% до 12,3%, а территория непригодной для использования земли должна сократиться с 25% до 15%.

"Обеспечение населения питьевой водой нужно повысить с 70% до 85%, а оросительной водой - с 80% до 90%", - подчеркнул замминистра.

Он также упомянул, что доля повторной переработки отходов должна составлять 20% в Баку, в регионах - 10%.

"Кроме того, 65% лесного фонда должно подлежать инвентаризации. Согласно социально-экономической стратегии развития на 2022-2026 годы, доля выработки энергии с возобновляемых источников энергии увеличится с 17,3% до 24%", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!