UNEP намерена сделать все возможное для обеспечения успеха СОР29 - Ингер Андерсен

БАКУ /Trend/ - UNEP намерена сделать все возможное для обеспечения успеха СОР29.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен в ходе совместного брифинга в Баку.

"Азербайджан – страна, которая усердно работает над преодолением тройного планетарного кризиса. В последние месяцы мир стал свидетелем волн жары, наводнений и катастроф, вызванных изменением климата. Научные данные показывают, что мы находимся в критической и экзистенциальной ситуации. В этом контексте особенно важно отметить, что Азербайджан активно готовится к проведению COP29. Мы невероятно благодарны за такое лидерство и с нетерпением ждем COP29, когда мир соберется в этом прекрасном городе под руководством Азербайджана. Программа ООН по окружающей среде (UNEP) сделает все возможное для обеспечения успеха этого мероприятия. Мы сотрудничаем с более чем 80 странами, помогая им подготовиться к переговорам. Мы стремимся к тому, чтобы финансирование, которое должно быть согласовано в Баку на COP29, было справедливым и выполнимым", - сказала она.

По ее словам, организация COP29 в Азербайджане подчеркивает важную роль страны в мировых экологических и урбанистических вопросах.

"Это уникальная возможность, которой система ООН очень гордится. Мир требует перемен, и правительства, бизнес и гражданское общество хотят видеть значимые шаги. Я твердо верю, что COP29 действительно приведет к этим переменам и успеху, который так необходим миру и над достижением которого Азербайджан усердно работает", - добавила она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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