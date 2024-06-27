Проект системы раннего предупреждения находится на стадии реализации в Азербайджане - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Проект, связанный с системой раннего предупреждения, находится на стадии реализации в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе совместного брифинга в Баку.

"С поддержкой Программы ООН по окружающей среде (UNEP) уже созданы несколько отделов, особенно в Агдамском районе и других регионах страны, и эта работа продолжается. Важным аспектом нашего сотрудничества является проект, связанный с системой раннего предупреждения угроз в Азербайджане. Проект рассчитан на несколько лет и находится на стадии реализации", - отметил он.

Он также проинформировал про переговоры между UNEP и Азербайджаном.

"Хотел бы вкратце проинформировать вас о соответствующих переговорах между UNEP и Азербайджаном и их результатах, а также о проектах, которые реализуются нами на протяжении нескольких лет. Мы прекрасно знаем, что партнеры кампании по защите Каспийского моря активно сотрудничают с другими странами. Мы обсудили очень успешные результаты за последние несколько лет. Это непростой процесс. Вы знаете, что существует множество рисков и опасностей, связанных с Каспийским морем. В результате рисков и последствий, исходящих оттуда, существуют серьезные угрозы для биоразнообразия Азербайджана и других направлений, в связи с чем была проделана большая работа", - добавил он.

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