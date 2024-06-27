В 2026 году Азербайджан и UNEP реализуют совместные проекты по охране окружающей среды - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - В 2026 году будут реализованы совместные проекты Азербайджана с Программой ООН по окружающей среде (UNEP), направленные на охрану окружающей среды.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе совместного брифинга в Баку.

"В 2026 году будут реализованы совместные проекты с Программой ООН по окружающей среде (UNEP), направленные на охрану окружающей среды. В рамках проекта также будет освещена работа, проделанная Азербайджаном. Были проведены обсуждения по реализации работ при поддержке UNEP по утилизации строительных отходов на освобожденных территориях и их повторному использованию. Большая часть работы в этом направлении была проделана в Агдаме. В настоящее время работа в этом направлении продолжается", — отметил министр.

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