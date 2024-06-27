Разрабатывается новая концепция управления твёрдыми отходами - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - Мы находимся в преддверии COP29 и верим, что будут выдвинуты ценные предложения и приняты решения в области устойчивого управления отходами, которые оправдают себя с экономической точки зрения.

Как сообщает Trend, об этом сказала в ходе выступления на Международном форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего" постоянный представитель ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

По ее словам, ООН разрабатывает новую концепцию управления твердыми отходами, и отраженные в ней рекомендации будут присутствовать и в соответствующих новых стратегиях государств.

Андреева напомнила, что по управлению отходами Азербайджан сотрудничает с ЮНЕП и ЮНИДО.

"Все люди в мире должны радикально изменить свое поведение в отношении отходов. Не только правительство и государственные учреждения, но также частные организации и домохозяйства должны понимать свою ответственность за чистоту планеты", - подчеркнула Андреева.

По ее мнению, добиться радикального сокращения отходов можно за счет более эффективного использования ресурсов. Также новейшие технологии позволяют повторно перерабатывать отходы.