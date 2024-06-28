Перспективы реализации международной стратегии расширенной ответственности производителя будут обсуждаться на COP29

БАКУ/Trend/ - Проблемы и перспективы реализации международной стратегии расширенной ответственности производителя (EPR) будут обсуждаться в ходе COP29 в ноябре в Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на форуме "Солидарность ради зеленого мира: от отходов в ценности для устойчивого будущего" директор по общественным связям в регионе Евразии компании Coca Cola Эльшад Фарзалиев.

Он упомянул, что данная стратегия касается добавления всех экологических издержек, связанных с выпуском продукции на протяжении всего жизненного цикла продукта, к рыночной цене этого продукта.

По его словам, стратегия применяется в области управления отходами и приводит к тому, что производители учитывают высокие экологические стандарты уже на этапе проектирования продукции.

"Компаниями в Азербайджане уделяется большое значение реализации этой стратегии. Активность в этом плане возрастет, так как Азербайджан взял и будет брать новые экологические обязательства, создавая "зеленую" экономику", - подчеркнул Фарзалиев.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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