В Азербайджане создается информационная система по управлению отходами

БАКУ /Trend/ - Одним из пяти приоритетных направлений, определенных в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", является чистая окружающая среда и превращение в страну "зеленого роста". В плане мероприятий в связи с реализацией Стратегии определена задача по совершенствованию учета образования, переработки и обезвреживания отходов, созданию базы данных и электронной информационной системы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал советник министра экологии и природных ресурсов Рустам Гасанов, выступая на панельной дискуссии на тему "Инновации в управлении отходами", проходящей в рамках международного форума "Солидарность во имя зеленого мира: От отходов к ценности для устойчивого будущего".

По его словам, выполнение поручения возложено на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. Основными участниками процесса определены министерство экономики, министерство цифрового развития и транспорта, министерство здравоохранения, Государственный комитет статистики и ОАО "Təmiz Şəhər". Подсистема "Управление отходами" будет организована как подсистема Единой информационной системы цифровой экологии министерства.

Было отмечено, что собранные данные обеспечат ведение учета и отчетности на гибкой основе. Обработанные данные создадут новые обоснованные возможности для принятия решений для организаций, работающих в этой области. Подчеркнуто, что параллельно ведется работа по укреплению нормативно-правовой базы, связанная с совершенствованием механизма учета. Ожидается, что в ближайшее время соответствующими органами также будут утверждены новый механизм подотчетности и формы отчетности в этом направлении.

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