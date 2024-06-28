Решения, которые будут приняты на COP29, очень важны на фоне климатических изменений в мире (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - Решения, которые будут приняты на COP29, очень важны на фоне климатических изменений в мире.

Об этом сказал Trend политический комментатор Ильяс Гусейнов.

"На COP29 будут обсуждаться очень важные темы. Ожидается, что одна из панелей будет посвящена минной проблеме. Это инициатива Азербайджана. Проведение COP29 внесет большой вклад в экологическое равновесие, поддержание экологического баланса в мире, в поиск решений в этой сфере. Азербайджан успешно проведет COP29, для этого в стране проводится большая работа", - сказал Гусейнов.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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