БАКУ/Trend/ - Болгария будет участвовать в развитии "зеленого" энергокоридора "Азербайджан-Грузия-Черное море-ЕС" и рада обсудить этот проект в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов на проходящем в Баку шестом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

"На прошлой неделе Совет министров Болгарии одобрил вхождение в этот проект с долей 20 процентов. Мы считаем важным, что Азербайджан развивает "зеленые" проекты. Уверены, что Болгария будет играть важную роль в этом проекте", - подчеркнул Малинов.

Напомним, что инициатива появления такого коридора появилась в 2022 году у ЕС и Азербайджана. Речь идет о возможной доставке энергии от будущих ветростанций Азербайджана на Каспии в Европу.

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